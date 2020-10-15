Европа вновь отказалась открывать границы для российских туристов

Евросоюз вновь отказался открывать границы с Россией. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, Совет Евросоюза оставил без изменений обновляемый каждые две недели список стран, с которыми могут быть открыты внешние границы.

Таким образом, в перечень по-прежнему входят 11 государств: Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Грузия, Руанда, Тунис, Таиланд, Уругвай и Китай (при подтверждении взаимности в вопросе открытия границ).

Критериями для отбора указанных стран стали эпидемиологическая обстановка и меры для сдерживания эпидемии в каждой из них, а также «экономические и социальные соображения».

Ранее сообщалось, что с 1 ноября Россия возобновит пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.