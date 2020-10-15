Оценена безопасность возобновления авиасообщения Россией с другими странами

Восстановление авиасообщения между Россией и другими странами признали полностью безопасным. Целесообразность решений по запуску рейсов за границу оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости в четверг, 15 октября.

По ее словам, полеты возобновляются не из-за безвыходного положения, а потому, что власти действительно знают, какие меры нужно соблюдать, чтобы пассажиры не заразились инфекцией в самолете. Попова уточнила, что также ведется контроль за тем, чтобы путешественники поднимались на борт здоровыми и выходили из лайнера здоровыми.

«И все этапы отсечения людей от инфицированных — я не хочу сказать больных — на сегодняшний день уже понятно, известно и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным», — пояснила она.

14 октября стало известно, что Россия с 1 ноября возобновит пассажирское авиасообщение с еще тремя странами. Ими станут Сербия, Куба и Япония. По данным агентства, рейсы могут открыться с 1 ноября. Кроме того, увеличится количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также Белоруссию.

В настоящий момент для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.