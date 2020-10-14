Россия возобновит авиасообщение с еще тремя странами

Россия с 1 ноября возобновит пассажирское авиасообщение с еще тремя странами. Ими станут Сербия, Куба и Япония, сообщает в среду, 14 октября, РИА Новости.

По данным агентства, рейсы в указанные государства могут открыться с 1 ноября. Самолет из Москвы в Сербию (Белград) и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет летать два раза в неделю, из Москвы в Японию (Токио) — один раз в неделю, также запланирован ежеденельный рейс из Владивостока в Токио.

Кроме того, увеличится количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также Белоруссию.

О возможном скором открытии Сербии для россиян стало известно 13 октября. Сообщалось, что страна вошла в составленный Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) список «not restrictive», куда попали государства с «наиболее мягкой политикой контроля и ограничений для путешественников». Кроме нее в рейтинге оказались Мексика, Турция, Бразилия, Албания, Афганистан, Гаити и Северная Македония.

В настоящий момент для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.