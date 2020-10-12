Стали известны «окольные» пути россиян на популярный закрытый курорт

Российские туристы активно интересуются «окольными» путями, по которым можно добраться до популярных курортов Греции, закрытых для прямого авиасообщения из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом стало известно изданию Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Так, большинство россиян — как бизнесмены, так и туристы, — которым необходимо срочно попасть в страну по рабочим вопросам или семейным обстоятельствам, пользуются маршрутами через египетский Каир, либо частными бортами.

«Запросов на поездки у нас в разы больше, чем может вместить квота. Если бы профильные ведомства отслеживали статистику запросов, это подтолкнуло бы к принятию решения о возобновлении прямых рейсов, они очень нужны», — подчеркнул гендиректор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

При этом несмотря на то, что спрос на Грецию действительно высокий, большинство потенциальных пассажиров не могут позволить себе поездку из-за высокой стоимости авиабилетов.

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Отмечается, что греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября — программа заявлена на год с частотой дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Однако от российских властей разрешения на полеты на данный момент получено не было.

25 сентября в посольстве Греции в Москве сообщили, что Россия предложила с 1 октября возобновить авиасообщение со страной, прерванное из-за пандемии коронавируса. В настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного запуска полетов.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок, согласно последнему решению, истекает 12 октября в 23:59 по московскому времени. Въехать в страну жители России могут только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоник и Ираклиона.