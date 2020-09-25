Россия решила возобновить авиасообщение с еще одной страной

Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией, прерванное из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. О готовящемся решении по запуску рейсов РИА Новости сообщили в посольстве Греции в Москве.

Там также уточнили, что российская сторона предложила восстановить рейсы с 1 октября. В настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного запуска полетов.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники на российском рынке авиаперевозок сообщили, что греческая сторона выразила готовность восстановить пассажирские авиаперевозки с Россией — там предлагают возобновить рейсы в три города: Афины, Салоники и Ираклион. При этом уточнялось, что власти России рассматривают возможность возобновления авиасообщения в ограниченном режиме.

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Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок, согласно последнему решению, истекает 5 октября в 23.59 по московскому времени. Въехать в страну жители России могут только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоник и Ираклиона.

Россия объявила о восстановлении авиасообщения с еще четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полетов в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Международное авиасообщение в стране было запущено с 1 августа — разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).