Стало известно о возможном возобновлении сообщения России еще с одной страной

Россия может в ближайшее время возобновить авиасообщение с Сербией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС.

Как стало известно источнику агентства, близкому к авиавластям, перелеты могут возобновиться уже в октябре. «Ожидается постановление правительства по открытию рейсов», — сказал он.

В свою очередь другой собеседник агентства, работающий в авиаотрасли, отметил, что данная идея уже обсуждалась на заседании оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что Сербия вошла в составленный Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) список «not restrictive», куда попали страны с «наиболее мягкой политикой контроля и ограничений для путешественников». Кроме нее в рейтинге оказались Мексика, Турция, Бразилия, Албания, Афганистан, Гаити и Северная Македония.

В настоящий момент для российских туристов открыты Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.