Россияне массово заинтересовались VIP-отдыхом по одному направлению

На фоне пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер среди российских туристов многократно повысился спрос на VIP-отдых. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

В частности, россияне массово заинтересовались премиальным отдыхом по такому направлению, как Алтай, — объем бронирований текущей осенью перекрыл показатели в аналогичный период прошлого года.

Известно, что основной поток туристов в Алтайский край и Республику Алтай зафиксирован из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из городов-миллионников — Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Тюмени, Перми, Красноярска. Вдобавок прирост запросов был отмечен со стороны россиян, постоянно проживающих за рубежом, но в период пандемии вернувшихся на родину.

Согласно данным экспертов индустрии, стоимость люксового отдыха в указанном регионе может доходить до нескольких миллионов рублей. «Все VIP-запросы на Алтай, как правило, очень нестандартны и включают в себя, помимо проживания, очень много компонентов и дополнительных опций», — подчеркнули в пресс-службе туроператора «АЛЕАН».

В августе прошлого года сообщалось о росте спроса на люксовый отдых среди российских туристов. В АТОР отмечали, что россияне интересуются отдыхом уровня «выше среднего» не только на популярных направлениях, но и в таких странах, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана.