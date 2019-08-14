Россияне вновь полюбили роскошный отдых

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о росте спроса на люксовый отдых. Ее слова приводит НСН.

Россияне интересуются отдыхом уровня «выше среднего» не только на популярных направлениях, но и в таких странах, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана. Вторая тенденция летнего сезона 2019 года, которую отметила Ломидзе, — снижение цен на популярные направления, такие как Болгария. Рынок вынужден реагировать на увеличивающийся спрос в бюджетном сегменте.

В июне стало известно, что, по данным АТОР, Турция и Россия стали самыми популярными странами у российских туристов для отдыха летом 2019 года.

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