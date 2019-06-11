Названы самые популярные у россиян страны для отпуска

Турция и Россия стали самыми популярными странами у российских туристов для отдыха летом 2019 года. Полный список всех востребованных направлений опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов АТОР, на туры по этим странам приходится около 80 процентов всех продаж в турагентствах. При этом первую позицию в общем рейтинге Турция сохраняет с прошлого года, а спрос на это направление вырос с 45 процентов в 2018 году до 50 процентов в 2019-м. По прогнозам экспертов, этим летом курорты Турции планируют посетить 4,5 миллиона российских туристов. Средняя стоимость тура в Турцию — около 110 тысяч рублей.

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На втором месте по популярности оказался отдых в России. По информации туроператоров, количество бронирований пляжных отпусков выросло от пяти процентов в прошлом году до 20 процентов в этом. Интерес к России связывают с тем, что в прошлом году многим туристам пришлось отложить путешествие по стране из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Более 85 процентов туристов, планирующих поездку с туроператором, выбирают пляжный отдых. 60 процентов из них отправятся в Краснодарский край.

Третье место в рейтинге занял Тунис, четвертое — Греция, а пятое — Кипр.

Ранее в июне «Роскачество» дало советы по поводу организации отпуска с помощью услуг турагентства. Оказалось, что выгоднее всего покупать тур за несколько месяцев до планируемой поездки. Обычно отельеры делают туроператорам скидки на горячий сезон, если им заранее передают денежные средства, — это позволяет им избежать простаивания в несезон. Таким образом, туроператор снижает цену на путевку благодаря бронированию в низкий сезон.

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