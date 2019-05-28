Названы самые выгодные направления для путешествий в июне

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в июне. Полный список появился на официальном сайте АТОР.

Оказалось, что выгоднее всего в первый месяц лета обойдется поездка в Крым. В случае заезда в середине июня путешествие на полуостров на 10 дней будет стоить в среднем 29 тысяч рублей на двоих.

Второе место заняла Анапа (32 тысячи рублей на двоих на 10 дней), третье — Сочи (34,9 тысячи рублей), а четвертое — Болгария (34,4 тысячи рублей).

Кроме того, в рейтинг вошли Турция (37 тысяч рублей), Греция (55,9 тысячи), Италия (60,8 тысячи), Черногория (61,2 тысячи), Кипр (61,6 тысячи), Испания (61,9 тысячи), Тунис (64 тысячи рублей) и Хорватия (85 тысяч рублей).

Ранее в мае онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix проанализировал стоимость перелетов в летние месяцы и составил рейтинг самых дешевых направлений. Для этого специалисты изучили цены на авиабилеты, приобретенные туристами на лето в период с января по апрель. Таким образом, выяснилось, что самое выгодное зарубежное направление — столица Армении Ереван.

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