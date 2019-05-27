Найдены самые дешевые российские курорты

Опубликован рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов отдыха в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Демократичнее всего можно провести отпуск в Симеизе: самый бюджетный тур обошелся в 5893 рубля за пять ночей для одного человека. Завтраки включены в стоимость тура.

Самый дорогой тур по России — в ялтинский отель категории «четыре звезды» с системой питания «все включено» для семьи из четырех человек — обошелся путешественникам в 288 тысяч рублей.

Самый дорогой российский курорт летом 2019 года — Анапа (средний чек за тур — 70 тысяч рублей). Также среди дорогих курортов — Евпатория, Саки, Ялта и Песчаное. Самые демократичные — Симеиз и Красная Поляна (средний чек — 24 тысячи рублей). В целом стоимость среднего чека за туры на российские курорты снизилась с 42 до 39 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что лидером рейтинга худших достопримечательностей Москвы стал мавзолей Ленина. Так решили 39 процентов россиян. На втором месте оказался деловой центр «Москва-Сити», на третьей позиции — памятник Петру I на Крымской набережной и парк «Зарядье», открывшийся в 2017 году.

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