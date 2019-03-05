Российский музей вошел в список лучших достопримечательностей мира

Онлайн-сервис Stasher, помогающий туристам найти место для хранения багажа, опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей мира. Полный список туристических объектов опубликован на официальном сайте сервиса.

Для составления рейтинга специалисты учитывали отзывы на Trip Advisor и Google, время в пути до ближайшего аэропорта, критерий безопасности и популярность места в Instagram.

Таким образом Эрмитаж в Санкт-Петербурге набрал 6,95 балла, занял 25-е место и стал единственной российской достопримечательностью, попавшей в рейтинг Stasher.

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На первой позиции авторы исследования расположили площадь Испании в городе Севилья (8,13 балла), на втором — альпийскую вершину Маттерхорн в Швейцарии (8,08 балла), а на третьем — исторический парк развлечений Пюи-дю-Фу на западе Франции (7,99 балла).

Также в десятку лучших достопримечательностей вошли Кордовская соборная мечеть в Испании (7,8 балла), Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (7,78 балла), музей Винсента Ван Гога в Амстердаме (7,63 балла), геотермальный комплекс Голубая Лагуна в Исландии (7,56 балла), греческий Акрополь (7,55 балла), здание венгерского парламента в Будапеште (7,43 балла) и национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США (7,43 балла).

В декабре 2018 года туристы составили список мировых достопримечательностей, которые не оправдали их ожиданий. Своим мнением они поделились в комментариях под постом пользователя Quora, который задал вопрос «Какая достопримечательность разочаровала вас больше других?» Самым ненавистным местом путешественники назвали итальянский город Венеция.

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