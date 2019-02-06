Найден самый популярный общественный туалет

В Новой Зеландии обнаружен самый популярный общественный туалет, через который ежегодно проходят 250 тысяч туристов. Об этом сообщает Fox News.

Популярность уборной связывают с тем, что ее создал знаменитый австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер. Для создания туалета он использовал кирпичи разрушенного здания Банка Новой Зеландии, плитки, изготовленные студентами колледжа Bay of Islands, бутылки, куски бетона, стали и меди. Хундертвассер построил уборную 20 лет назад и умер ровно через год после завершения работы, так и не узнав, что его творение получило мировое признание.

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Отмечается, что ежедневно возле уборной, расположенной рядом с небольшим городом Кавакава, собирается огромная очередь из туристов, большинство из которых даже не пользуются удобствами туалетной комнаты, а просто снимают ее интерьер.

В декабре 2018 года журнал EasyJet Traveller опубликовал список лучших альтернативных туристических достопримечательностей, среди которых была номинация «Лучший общественный туалет». В этой категории приз получила уборная, расположенная в городе Валлетта (Мальта). Туалетная комната украшена как ночной клуб, а в ее кабинках играет музыка.

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