Найден лучший общественный туалет в мире

Журнал EasyJet Traveller опубликовал список альтернативных туристических мест, которые заслуживают посещения. Об этом сообщает The Sun.

В номинации «Лучший общественных туалет» победила уборная, расположенная в городе Валлетта (Мальта). Туалетная комната украшена как ночной клуб — неоновыми вывесками «Я люблю Трэйси Эмин» в честь британской художницы.

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Гостей обслуживает специальный сотрудник в жилетке и галстуке-бабочке, а в кабинках играет музыка. Посещение туалета обойдется в 30 евроцентов.

Помимо общественных туалетов эксперты оценивали отели и бассейны. Звание «Лучшего отеля по лайкам в Instagram» они присвоили гостинице Paradiso in San Antonio на Ибице, а в номинации «Лучший бассейн с панорамным видом» победил бассейн в Hotel Miramonti в Италии.

В июне австралийский онлайн-сервис My Travel Research опубликовал результаты рейтинга International Toilet Tourism Awards 2018, в котором были названы лучшие туалеты мира. Уборные оценивались с точки зрения их дизайна, причудливости, расположения и оснащенности удобствами. Безусловным победителем по всем критериям оказались уборные ресторана Piz Gloria.

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