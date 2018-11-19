Найден самый тесный отельный номер

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование среди микроотелей Лондона и обнаружили самый тесный гостиничный номер. Об этом сообщает News.com.au.

Отмечается, что The Corbigoe Hotel находится в центре Лондона в историческом районе Вестминстер, и цена за сутки проживания в номере составляет 97 долларов в высокий сезон с апреля по октябрь.

Объявление отеля размещено на сайте бронирования Booking.com, где сказано, что размер комнаты — пять квадратных метров, однако, по данным экспертов, половину этого пространства занимает ванная.

«Пространство в прямоугольной коробке [номере отеля] почти целиком занимает кровать, лежа на которой можно одновременно дотянуться рукой до противоположной стены», — говорится в отчете Which?. «Ванная комната настолько маленькая, что руки можно помыть, сидя на унитазе», — также отметили специалисты.

Они уточнили, что размер комнаты равен примерно половине стандартного парковочного места в Великобритании (11 квадратных метров), что составляет около 6 квадратных метров.

При этом специалисты отметили и положительные стороны отеля: он находится вблизи главных достопримечательностей Лондона.

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Тем не менее постояльцы гостиницы не оставили приятных отзывов о своем пребывании в отеле. «Там даже нет наружного окна. А еще вы можете поставить свой чемодан либо на пол, либо на кровать. Но если поставите его на пол, не сможете войти в так называемую ванну», — написал один из гостей. Другие люди также посетовали на неприятный запах, исходящий от ковра, и грязь в номере.

Специалисты Which? уверены, что путешественники могут найти себе жилье получше и за более выгодную цену.

Ранее эксперты компании Which? назвали худшую сеть отелей в Великобритании. Специалисты проанализировали отзывы посетителей по девяти основным категориям, в частности: чистота, удобство кровати, качество еды и напитков, соответствие описания реальности, соотношение цены и качества. В результате худшей сетью шестой год подряд была признана Britannia Hotels.

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