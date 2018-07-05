Отель признали худшим в стране из-за драной мебели и крови на диване

Британский Birmingham Best Inn признали худшим отелем после того, как он получил 303 кошмарных отзыва на TripAdvisor, сообщает The Sun.

Постояльцы гостиницы пожаловались на то, что стены изрисованы граффити, мебель обветшала, а потолок обваливается. Фотографии гостей демонстрируют разодранные ковры, грязные кровати и нечищеные раковины. Также клиенты пожаловались на жуткий запах, хотя номер в отеле стоит почти 2,5 тысячи рублей за ночь. В недавнем отзыве на TripAdvisor даже сообщается о пятнах крови на диване и оставленной в ванне воде.

Фото: TripAdvisor 1 /5

26-летняя Эшли Тейлор, которая остановилась в этой гостинице, написала, что некоторые окна были разбиты, а прямо за дверью валялась куча мусора. «Когда я приехал, они показали мне отвратительную комнату. Сиденье унитаза свисало, а в ванной была грязь», — рассказал другой постоялец Роуленд Хейвортд. «Это определенно худший отель в Британии — это отель из ада», — заключил он.

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В январе сервис люксового бронирования Andrew Harper опубликовал рейтинг худших пятизвездочных отелей мира. В список аутсайдеров попали гостиницы, разочаровавшие плохим сервисом, пятнами крови на полотенцах и тараканами в номерах.

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