Названы худшие отели года

Сервис люксового бронирования Andrew Harper опубликовал рейтинги худших пятизвездочных отелей мира, пишет Daily Mail.

В список аутсайдеров попали гостиницы, разочаровавшие плохим сервисом, пятнами крови на полотенцах и тараканами в номерах.

Исследование по 150 гостиницам в 16 странах проводилось анонимно. Эксперты Andrew Harper останавливались в отеле на несколько дней и оценивали качество проживания и обслуживания.

Одним из худших был признан Banner Elk Winery & Villa в Северной Каролине (США). В обзоре говорилось, что главный вход в отель был заперт, а через несколько минут ожидания дверь открыл растрепанный босой человек, который, по словам менеджера, даже не работал в гостинице. Также эксперты обнаружили на полу ванной раздавленного таракана.

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Курорт Qasr Al Sarab Desert Resort (ОАЭ) попал в черный список «за отсутствие атмосферы и очарования». Сотрудники отеля показались экспертам «отстраненными».

Кроме того, анонимный рецензент был разочарован пятнами крови на полотенце в гамбургском Palais Esplanade (Германия), а также «усталым» декором, отсутствием кондиционера и проблемами при регистрации.

Панамский Las Clementinas попал в список из-за некрасивого вида из окна. Также эксперт рассказал, что работник отеля не заказал ни одну из забронированных заранее экскурсий и предупредил, что ресторан при отеле не работает, только после размещения.

Пятизвездочный курорт St. Regis Saadiyat Island Resort в Абу-Даби (ОАЭ) согласно обзору стал худшим в международной сети из-за недостатков сервиса. Также в обзоре были отмечены долгая регистрация, грубость сотрудников и отсутствие актуальной информации о работе ресторана.

В отеле The Nines (Портланд, США) вопреки высокому рейтингу на TripAdvisor специалисты Andrew Harper обнаружили плохое качество обслуживания, покрытые плесенью занавески в душе, пыльную мебель и заклеенный скотчем кулер для воды.

Французский отель Château des Vigiers представляет собой средневековый замок, экспертов в нем разочаровали качество кухни и уровень работы спа-центра.

Португальскую гостиницу Palácio do Governador рецензент назвал холодной и неприглядной, отметив примитивный дизайн номеров и общих помещений отеля.

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