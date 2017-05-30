Размещавшего туристов в обесточенном отеле бизнесмена отправили в тюрьму

Владелец отеля в Великобритании, заселявший туристов в обесточенное здание, получил тюремный срок за то, что подвергал опасности их жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Подачу электричества в гостиницу Lolly's Hotel в городе Блэкпул на северо-западе Англии прекратили еще в 2016 году, так как ее хозяин Камран Икбал (Kamran Iqbal) не оплачивал счета.

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Однако после этого бизнесмен еще в течение девяти месяцев селил туристов в отеле. С помощью самодельных кабелей он подключился к энергосистеме расположенного по соседству дома, а также к другим источникам питания.

После проверки чиновников Lolly's Hotel закрыли, а его владелец предстал перед судом. В ходе процесса прокурор заявила, что незаконное подключение здания Lolly's Hotel могло вызвать пожар. Таким образом Икбал подвергал опасности жизни своих клиентов и живущих рядом людей.

В итоге он был приговорен к шести с половиной месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на полтора года, а также к 100 часам общественных работ.

В ноябре 2016 года отель Fiorenzo Cazari, прозванный худшим в Великобритании, закрыли после эвакуации постояльцев. На такой шаг власти пошли из-за проблем с электропроводкой в здании, которые угрожали жизни и здоровью людей.

