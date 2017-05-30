Эксперты определили самый популярный у туристов лесной отель

Silky Oaks Lodge был признан самым популярным у туристов отелем, находящимся в лесу. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса бронирования гостиниц Hotels.com, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 30 мая.

Здания отеля расположены на колоннах среди деревьев в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, в них оборудовано 40 номеров. Silky Oaks Lodge построен рядом с Большим Барьерным рифом. Отель предлагает гостям спа-услуги, на его территории есть ресторан, бассейн, сад и бизнес-центр.

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Silky Oaks Lodge получил оценку в 4,9 балла по пятибалльной шкале на основе отзывов постояльцев, которые проанализировали в Hotels.com.

Второе место с результатом в 4,8 балла для каждого делят Four Seasons Resort в Коста-Рике, Tsala Treetop Lodge в ЮАР и Eureka Springs Treehouses в США. На третьей позиции — Japamala Resort на острове в Малайзии. На основе отзывов путешественников ему присудили 4,7 балла.

Четвертая строчка досталась гостинице Keemala в Таиланде. Объекту размещения, находящемуся на Пхукете, присудили 4,6 балла. Его соседом, получившим такую же оценку, стало австралийское заведение Daintree Eco Lodge & Spa.

Далее следует шведский отель в Лапландии (4,3 балла), гостиница Azulik в Мексике (4,2 балла) и Aqua Wellness Resort в Никарагуа (3,8 балла).

В феврале издательство Lonely Planet перечислило десять самых необычных мест для проживания туристов. В список, в частности, включили департамент на западе Франции, где путешественники могут отдохнуть в палатке, подвешенной к дереву в лесу.