На берегу Байкала решили построить отель в виде мамонта

Власти Бурятии решили построить отель в виде мамонта на берегу Байкала. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов заявил ТАСС.

«Это будет грандиозное, необычное сооружение с этноисторическим колоритом: высота одного бивня — 100 метров, в голове — помещения и конференц-залы», — рассказал чиновник.

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По словам Цыденова, проект, разработанный местным скульптором, уже был представлен в Москве. Врио Бурятии считает, что такая гостиница станет «визитной карточкой, брендом республики».

Цыденов также выразил надежду, что регион может быть востребован туристами круглый год в случае, если улучшится ситуация с транспортной доступностью.

В апреле врио главы Бурятии предложил взимать денежный сбор с приезжающих на Байкал самостоятельных туристов. Чиновник пояснил, что за счет доходов от такого налога можно будет финансировать уборку территории после отдыха там путешественников.