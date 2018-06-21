Хозяин квартиры заманил туристов фейковыми фотографиями

Туристов из Глазго, Шотландия, шокировал бильярдный стол в квартире, которую они сняли на время отдыха, так как его реальный размер совершенно не соответствовал фотографиям, предоставленным владельцами. Об этом сообщает The Sun.

Друзья забронировали квартиру в Хорватии только ради большого бильярдного стола, который увидели на снимках. Однако, заселившись, они получили совсем не то, что ожидали: в реальности это был маленький детский столик, отснятый под правильным углом.

Один из них опубликовал в Twitter фотографию с подписью: «Хахаха! Когда кто-то из твоих друзей бронирует квартиру Airbnb только ради бильярдного стола».

Пост набрал большую популярность среди пользователей. «Владельцы квартиры просто гении фотографии!» — писали одни. «Я требую фото стола в действии!» — настаивали другие. После этого парень порадовал комментаторов снимком бильярдного турнира.

В мае туристку из Великобритании шокировал бассейн во вьетнамском отеле, так как его реальный вид совершенно не соответствовал фотографиям. Джессика Кершоу забронировала отель во Вьетнаме после того, как увидела в интернете фотографии бесконечного бассейна с панорамным видом на город. Однако по приезде она увидела совсем не то, что ожидала.

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