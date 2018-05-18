Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами

Туристку из Великобритании шокировал бассейн во вьетнамском отеле, так как его реальный вид совершенно не соответствовал фотографиям. Об этом сообщает Newshub.

Джессика Кершоу забронировала отель во Вьетнаме после того, как увидела в интернете фотографии бесконечного бассейна с панорамным видом на город. Однако по приезде она увидела совсем не то, что ожидала. Девушка опубликовала в Twitter фотографию с подписью «Наш бассейн в отеле во Вьетнаме. Ожидание и реальность».

Ее твит набрал большую популярность среди читателей, и кто-то из них заметил, что сотрудники бассейна даже не уместили на лестнице слово Welcome («Добро пожаловать»), написав вместо этого просто Welcom.

«Этот бассейн слишком маленький даже для того чтобы уместить букву E в слове welcome», — шутливо прокомментировал один из пользователей.

Другие тоже начали делиться своими фотографиями формата «ожидание/реальность». Так, @enigma8128 опубликовал фото, на котором маленький надувной бассейн выдали за настоящий.

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