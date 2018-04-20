Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы

Роскошная вилла, которую молодожены забронировали для медового месяца на испанской Ибице, оказалась парковкой. Об этом сообщает Mirror.

Дейзи Керр и ее муж Томас Майерс выбрали дом у моря на сайте HomeAway. Автор предложения сразу подтвердил бронирование, обещая сделать скидку, и пара перевела ему деньги. После этого владелец виллы перестал отвечать на сообщения. Тогда Керр решила найти дом по адресу в Google и обнаружила, что на его месте располагается стоянка для машин.

Когда Керр позвонила в HomeAway, ее попросили переслать их сообщение с подтверждением бронирования. Оказалось, что его подделали. «Письмо было идентичным, однако на HomeAway сказано, что оплачивать бронь необходимо через сайт, поэтому это только моя ошибка», — рассказала Керр и добавила, что переводила деньги собственнику напрямую.

Материалы по теме Ловушка для туриста Как избежать встречи с аферистами в отпуске

«Мы два года копили на эту поездку и в итоге потеряли пять тысяч долларов», — пожаловалась девушка.

В сентябре 2017 года турфирма выдала клиентам поддельные билеты на самолет, по которым им отказали в перелете. Сотрудница аэропорта объяснила семье, что по ним ранее уже летали другие люди.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!