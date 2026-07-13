Предсказано будущее цен на аренду жилья в Москве

Трепольский: Аренда жилья в России может подорожать на 4–7 % в августе

В августе долгосрочная аренда жилья в России может подорожать на четыре-семь процентов по сравнению с июлем. Последний летний месяц станет самым дорогим для арендаторов, об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Трепольский.

В сегменте студий и квартир рост стоимости может оказаться еще выше и составить 8–10 процентов. Согласно прогнозам, в августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55–65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 38–45 тысяч рублей, а в других городах-миллионниках — 25–32 тысячи рублей.

По словам Трепольского, главная причина удорожания аренды — сезонный всплеск спроса, связанный с массовым наплывом студентов и специалистов в крупные города. Дополнительно на рынок давят высокие ставки по рыночной ипотеке и дефицит качественного предложения. Эксперт рекомендовал не откладывать поиск жилья до конца сезона.

Ранее риелтор Олег Бендриков посоветовал студентам арендовать жилье летом, чтобы сэкономить до 15 процентов от стоимости. По его словам, к осени цены на рынке недвижимости сезонно вырастают.