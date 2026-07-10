Абитуриентам вузов раскрыли способ сэкономить на жилье до 15 процентов

Риелтор Бендриков: Абитуриенту выгоднее снять квартиру еще летом

Поступившим на первый курс университета стоит заранее подумать о том, где они будут жить во время учебы. Как сэкономить на съемном жилье, в беседе с изданием Life.ru посоветовал риелтор Олег Бендриков.

Подыскивать съемную квартиру выпускникам стоит еще летом — к осени цены на рынке недвижимости сезонно вырастают на 10-15 процентов. Договариваться с арендатором стоит в июле, поскольку квартиры начинают расти в цене уже в августе в преддверии нового учебного года. Если упустить выгоду, ставки аренды к осени подскочат на 5-10 тысяч рублей.

По словам агента, рынок аренды сейчас немного просел, что играет на руку тем, кто ограничен в бюджете. Так, те квартиры, которые раньше сдавались за 60 тысяч в месяц, сейчас могут подешеветь до 45-50 тысяч, а те, что стоили 65 тысяч в месяц, — до 50 тысяч. При этом к сентябрю ставки могут вернуться к тем же цифрам и даже подняться выше. Вдобавок в августе спрос обретет ажиотажный характер с приездом не только первокурсников, но и старшекурсников, которые захотят сменить жилье. На фоне этого наиболее ликвидные объекты будут вымываться с рынка. Прежде всего разбирают однокомнатные квартиры стоимостью до 80–100 тысяч рублей вблизи институтов, в особенности популярна красная ветка метрополитена.

Ранее сообщалось, что в Москве стали пропадать съемные квартиры с «бабушкиным» ремонтом.