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14:46, 13 июля 2026Мир

Иран отреагировал на новость о смерти сенатора Грэма

МИД Ирана: Никто не будет скорбеть в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не будет скорбеть в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Слова дипломата приводит издание Clash Report.

«О таком человеке, чьим жизненным наследием стали злоба и поддержка агрессии, в памяти людей останется лишь мрачный след. Смерть этого вспыльчивого и резкого на язык сенатора, безусловно, не вызовет скорби ни у одного свободного человека», — сказал Багаи.

О смерти Грэма на 71-м году жизни стало известно в воскресенье, 12 июля. По предварительным данным, ее причиной стало «рассечение аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания».

Грэм был известен как один из главных «ястребов» Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и максимальному усилению санкций против России. Также объектами его нападок неоднократно выступали Иран и Китай. При этом политик последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

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