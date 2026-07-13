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14:34, 13 июля 2026Культура

Григорий Лепс признался в многомиллионных долгах

Певец Григорий Лепс заявил, что ушел в минус на 18 миллионов долларов
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс признался в многомиллионных долгах. Об этом он рассказал в интервью певцу Эмину Агаларову, доступном на YouTube.

По словам исполнителя, на данный момент у него есть примерно «минус 18 миллионов долларов». Артист в шутку попросил денег у Агаларова, предположив, что друг ему не откажет. Лепс также отказался назвать комфортную для жизни сумму, добавив, что люди сочтут его сумасшедшим.

«Есть сумма, но она абстрактная. Существуют такие деньги, которые дали бы мне возможность не думать о музыке и вообще ни о чем. Но с годами потребность в деньгах пропадает», — пояснил он. Певец подчеркнул, что в старости в любом случае заработает «на кефир, творог и кусок колбасы», а большего человеку и не нужно.

Ранее отказавшийся от алкоголя Лепс признался, что мечтает пройти пешком 65 километров к своему 65-летию. Он подчеркнул, что серьезно готовится к физическим нагрузкам, поскольку после прошлого захода не мог встать с постели три дня из-за скопившейся в мышцах молочной кислоты.

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