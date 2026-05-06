13:45, 6 мая 2026Культура

Отказавшийся от алкоголя Лепс раскрыл свою мечту

Певец Григорий Лепс захотел пройти пешком 65 километров
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс признался, что мечтает пройти пешком 65 километров к своему 65-летию. Его комментарий приводит KP.RU.

Певец рассказал, что в 62 года прошел 62 километра. На следующий рекорд, по его словам, может потребоваться около двенадцати часов.

Лепс подчеркнул, что серьезно готовится к физическим нагрузкам, поскольку после прошлого захода не мог встать с постели три дня из-за скопившейся в мышцах молочной кислоты. «За мной всегда едет машина с лекарствами, с водой, мало ли что», — уточнил артист.

Ранее 63-летний Лепс заявил, что полностью отказался от алкоголя ради здоровья. По словам исполнителя, он не пьет уже несколько месяцев и надеется, что новый образ жизни останется с ним надолго. Отказавшись от спиртного, певец сосредоточился на музыке и заботе о собственном теле.

