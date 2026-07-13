Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:53, 13 июля 2026Ценности

Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева вместе снялись для глянца

Сыгравшие в одном фильме Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева снялись для глянца
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Telegram-канал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ*»

Сыгравшие в одном фильме российские актеры Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева вместе снялись для глянцевого журнала «Мнение редакции». Пост появился в Telegam-аккаунте издания.

Знаменитости исполнили роли в ленте «Битва моторов» о создании первого отечественного спортивного автомобиля «Руссо-Балт». На одном из размещенных кадров они предстали в нарядах в ретростиле, сидя на кресле на улице. Андреева позировала в структурированном корсете-бюстье кремового оттенка с драпировкой и косточками и серо-зеленой юбке из костюмной ткани с высоким разрезом. В свою очередь, мужчины надели пиджаки и брюки.

На втором фото артистка в голубом атласном платье стояла между коллегами, положив руку на плечо Борисову. Известно, что премьера фильма в кинотеатрах состоится 8 октября.

В апреле жена и коллега Юры Борисова Анна Шевчук показала фото интимного момента с мужем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
    Индекс Мосбиржи вырос
    Отдыхающих российского санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа
    Актриса Анна Невская ответила на критику из-за рождения первенца в 49 лет
    Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО
    В России обновили ГОСТы на икру
    В России назвали условие возобновления переговоров по Украине
    Volkswagen задумал уволить еще 50 тысяч сотрудников
    В Европе тайно обсудили условия для начала войны против своего главного союзника
    Командир Бизон рассказал о тактике российских подразделений в боях за Константиновку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok