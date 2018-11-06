Названа худшая сеть отелей в Великобритании

Эксперты назвали худшую сеть отелей в Великобритании. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на данные исследования Which?.

Специалисты проанализировали отзывы посетителей сетевых отелей Великобритании по девяти основным категориям, в частности: чистота, удобство кровати, качество еды и напитков, соответствие описания реальности, соотношение цены и качества.

В результате худшей сетью шестой год подряд признана Britannia Hotels. По всем параметрам бренд получил не больше двух звезд из пяти. Посетив отель Royal Albion в Брайтоне, который входит в сеть Britannia Hotels, эксперт Which? назвал место «грязной лачугой».

В пятерку худших гостиничных сетей также вошли Old English Inn и Radisson Park Inn. Завершили список отели Thistle и Easyhotel.

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«Мы разочарованы результатами опроса, так как очень серьезно относимся к удовлетворению наших клиентов. Однако мы ценим возможность узнать правду и принять соответствующие меры», — прокомментировал представитель сети Old English Inns.

В январе сервис люксового бронирования Andrew Harper опубликовал рейтинги худших пятизвездочных отелей мира. В список аутсайдеров попали гостиницы, разочаровавшие плохим сервисом, пятнами крови на полотенцах и тараканами в номерах.

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