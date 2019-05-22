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Названы худшие достопримечательности Москвы

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Онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok провел опрос среди туристов и выяснил, какие достопримечательности Москвы их впечатлили меньше всего. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лидером антирейтинга стал мавзолей — за него проголосовали 39 процентов россиян. На втором месте оказался деловой центр «Москва-Сити», который разочаровал 21 процент опрошенных. Третью позицию разделили между собой памятник Петру I на Крымской набережной и парк «Зарядье», открывшийся в 2017 году. За обе достопримечательности проголосовали по 18 процентов респондентов.

Кроме того, в список не оправдавших ожидания мест вошли памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади (8 процентов проголосовавших), Патриаршие пруды (9 процентов), канатная дорога на Воробьевых горах (9 процентов) и улица Старый Арбат (9 процентов).

Вдобавок специалисты выяснили, какие достопримечательности Санкт-Петербурга не понравились туристам. На первом месте оказался «Лофт Проект Этажи» (23 процента), а за ним последовали архитектурный комплекс «Апраксин двор» (28 процентов) и Думская улица (26 процентов).

В апреле онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner составил рейтинг самых разочаровывающих туристов городов Европы. На первом месте оказался Париж — 29 процентов опрошенных признались, что столица Франции не оправдала их ожиданий. Вторую позицию занял Берлин, который расстроил 15 процентов респондентов.

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