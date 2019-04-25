Популярная туристическая достопримечательность оказалась подделкой

Популярная туристическая достопримечательность в Марокко — дерево, на ветвях которого пасутся козы, — оказалась подделкой. Об этом сообщает The Sun.

Расследование решил провести сотрудник благотворительной организации по защите дикой природы Born Free Foundation британский фотограф Аарон Гекоски. Активист выяснил, что каждый день местные фермеры привозят коз из соседних регионов и загоняют их на ветви деревьев, растущих на дорогах между городами Марракеш и Эссуэйра. За фотографии животных они взимают плату с туристов.

Материалы по теме «В мусоре копошились козы, собаки и дети» Россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки

«Увидев туристический интерес к козлам-обитателям деревьев, некоторые находчивые фермеры решили подзаработать. Я слышал, что они привозят животных из других регионов, строят для них платформы на деревьях, заманивают наверх, а затем берут деньги с туристов. В конце дня фермеры отвозят коз домой, а с рассветом снова "сажают" их на деревья», — рассказал Гекоски. Он также добавил, что козы — невероятно проворные и ловкие животные, однако когда они стоят без движений на ветках — выглядят больными и несчастными.

Кроме того, по словам фотографа, когда одна коза устает стоять на дереве, ее спускают вниз и заменяют на новую.

В декабре 2018 года путешественники составили список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало их ожиданий. Выяснилось, что самыми ненавистными у туристов оказались города Италии, в том числе Венеция. На втором месте оказался египетский город Эль-Гиза, поскольку Великая пирамида оказалась не такой грандиозной, как ожидали путешественники.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!