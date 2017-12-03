Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»

Каннабис привлекает в Марокко тысячи туристов в год, пишет AFP. Как отмечает агентство, законодательно в североафриканской стране марихуана запрещена, что не мешает фермерам выращивать ее на обширных плантациях.

По словам туристки из Германии по имени Беатрикс, она влюбилась в Северное Марокко за «качественный гашиш и дружелюбие его жителей».

Материалы по теме Дуйте к нам Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально

Женщина была одним из организаторов прошедшего в сентябре фестиваля Bombola Ganja, который, по сути, как пишет AFP, был «сбором любителей марихуаны в отеле у бассейна».

AFP уточняет, что несмотря на законодательные запреты власти страны фактически довольно терпимо относятся к употреблению гашиша и других производных конопли. Марокко — основной поставщик гашиша в Европу, добавляет агентство.

Марроканец Хасан в беседе с изданием назвал киф — местное наименование каннабиса — «основным источником богатства» страны. По его словам, в Марокко особый климат и ничего, кроме марихуаны, здесь не растет.