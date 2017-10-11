Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории урожаю легальной марихуаны

Бушующие в американской Калифорнии пожары грозят сжечь первый в истории штата урожай легальной марихуаны. Об этом сообщает The High Times.

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По данным источников на местах, в том или ином виде от огня страдают девять тысяч посадок. Марихуановые фермеры опасаются, что из-за дыма их продукт может обладать неприятным привкусом. Кроме того, воздействие продуктов горения может вызвать образование плесени, мха и грибов на уже собранных растениях, что особенно плохо отразится на тех, кто употребляет каннабис по медицинским показаниям.

В Калифорнии выращивается около шести тысяч тонн марихуаны, при этом 80 процентов поставляется в другие штаты. Решение о легализации каннабиса было принято жителям штата на референдуме 8 ноября 2016 года. «За» проголосовали 57 процентов, «против» — 43. Взрослым разрешено иметь при себе 28 граммов марихуаны и выращивать до шести кустов у себя дома. Производство каннабиса в больших объемах разрешено при наличии лицензии, первые из которых будут выдавать в 2018 году.