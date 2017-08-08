За пригоршню шишек

Каннабис должен стать новым золотом XXI века. По крайней мере, так думает генеральный директор компании American Green, которая выкупила целый город в Калифорнии и намерена превратить его в марихуановую Мекку. «Лента.ру» разбиралась, какой будет новая «травяная столица» Америки.

«Марихуановая революция шагает по США. Она может дать новую жизнь нашим городам так же, как это сделала золотая лихорадка в XIX веке», — с гордостью сообщил глава American Green Дэвид Гвитер после новостей о покупке его корпорацией калифорнийского городка Ниптон.

Историческую сделку оценили в пять миллионов долларов. Для American Green, которая с 2009 года разрабатывает новые технологии выращивания и производства медицинской марихуаны, сделка выглядит довольно судьбоносной. Корпорация хочет превратить Ниптон и его окрестности в экологически чистый курорт площадью 48,5 гектара. По замыслу создателей, он обеспечит себя энергией солнца и с радостью примет любителей расслабиться под косячок.

Ганджубас на Диком Западе

«Я люблю говорить, что мы практично расположились в самом центре глухомани», — шутит бывшая владелица города Роксана Лэнг. Ниптон был заложен в 1905 году на излете калифорнийской золотой лихорадки — неподалеку были обнаружены крупные залежи золота и серебра. Провели железную дорогу, и в Ниптон потянулись старатели, фермеры приводили в город скотину, чтобы погрузить ее в вагоны и отправить покупателям.

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Но золотой лихорадке пришел конец — и жизнь в Ниптоне замерла. Машин здесь почти не бывало: ближайший хайвэй проходит в 16 километрах, а до крупного города — американской игровой столицы, Лас-Вегаса, — почти сотня километров. Обветшали постройки 1930-х годов, поезда проносятся мимо заброшенной станции без остановки. Ниптон буквально вымер и превратился в настоящий «город-призрак».

В 1950-е геолог Джеральд Фримен наткнулся на безжизненные постройки в пустыне — и они ему приглянулись. «Я всегда чувствовал себя спокойно именно в пустыне, когда вокруг полно свободного места. Лос-Анджелес становился слишком дорогим и многолюдным», — вспоминал он. В конце концов, в 1984-м, Фримен выкупил город у властей — как сообщала Los Angeles Times, за 200 тысяч долларов.

Фримен и его жена Роксана Лэнг за более чем 30 лет вложили в город почти миллион долларов — появились отель, специально оборудованная стоянка для домов на колесах, площадка для кемпинга и даже солнечная электростанция.

Стараниями супругов Ниптон превратился в своеобразный парк развлечений для желающих окунуться в атмосферу Дикого Запада: сюда приезжали туристы не только со всего штата, но и из других уголков страны. Фримен и Лэнг зарабатывали на своем детище около 200 тысяч долларов в год: они пользовались выгодным географическим положением и продавали жителям штата Невада билеты региональной лотереи Калифорнии (город находится на границе двух штатов). При этом постоянно жили в городе лишь около 20 человек.

Аутентичные улицы и площади Ниптона нередко служили декорациями для киносъемок: например, здесь снимались фильмы «Бей в кость» с Антонио Бандерасом и «Авария» с Куртом Расселом. «Рассела каждый день на вертолете привозили из Малибу. Он нам даже запись в гостевой книге оставил», — рассказывал Фримен.

Единственный магазин Ниптона Фото: John Locher / AP

В 2015-м супруги выставили город на продажу: 83-летний Фримен больше не мог заботиться о своем детище. «Нам некому передать его. Город был нашей любовью, страстью, но нам пора отпустить его на свободу. Там так многое можно сделать! Кто-то должен взяться за работу с большим рвением: все-таки это уникальное место», — делилась Лэнг переживаниями после того, как город было решено пустить с молотка.

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Фримен не дожил до продажи: он скончался 26 сентября 2016 года и не узнал, какое прекрасное будущее ждет город, воскрешенный им из мертвых.

Лэнг, к счастью, дождалась. Отвечая на вопрос The Guardian о том, как бы сделку воспринял ее покойный супруг, она рассмеялась: «Думаю, мы сочли бы это очень забавным». По ее словам, Фримен был либертарианцем и прекрасно относился как к любителям марихуаны, так и к сторонникам чистой энергетики: в конце концов, именно при нем город обзавелся первой солнечной электростанцией.

Марихуанное государство

«Наш проект открывает огромные возможности как для нашей компании, так и для всей марихуановой индустрии», — говорится в пресс-релизе American Green.

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Планы у компании амбициозные: несомненно, в городе наверняка можно будет вдоволь закупиться травой, но компания обещает вывести марихуановую индустрию на новый уровень.

В Ниптоне почти неиссякаемый подземный источник питьевой воды: American Green планирует насыщать ее каннабидиолом и разливать по бутылкам. Каннабидиол, в отличие от других компонентов марихуаны, не влияет на психику, однако помогает справиться с воспалительными процессами и успокоиться.

Плантация марихуаны Фото: Andres Stapff / Reuters

В городе планируют открыть отели, организовать минеральные и каннабидиоловые ванны, создать точки по продаже марихуаны, приглашать художников и артистов, проводить кулинарные состязания: словом, Ниптон должен стать большим экологически чистым курортом, где туристы со всей страны смогут насладиться не только природными красотами, атмосферой Дикого Запада и безупречной экологией, но и дымящимся «косяком».

Тем не менее на пути туристов, желающих приобщиться к безграничному ганджубасному счастью, может возникнуть несколько препятствий. Первое — подозрительное финансовое положение компании. Как видно из последнего доступного отчета (за март 2017 года), ситуация более чем плачевная: у American Green всего 191 тысяча долларов наличными, два миллиона долларов собственности и почти девять миллионов долгов. Биржевые котировки компании тоже оставляют желать лучшего — с середины 2015-го акции неизменно торгуются у минимальных значений.

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«Компания за время своего существования не раз выпускала амбициозные пресс-релизы, а потом ничего не делала», — отмечал экономист Алан Брохштайн, специализирующийся на оценке занимающихся марихуаной компаний.

Вторая возможная преграда — политика нынешнего президента США Дональда Трампа. Сейчас каннабис легализован в 28 штатах, однако правящая администрация не раз намекала, что любителям побаловаться травкой без рецепта врача любимое удовольствие могут и запретить.