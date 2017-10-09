Марихуану назвали причиной насилия

Канадские психологи выяснили, что постоянное употребление каннабиса способствует агрессивному поведению у молодежи. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Psychology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Исследователи изучили 1136 пациентов психиатрического института Филиппа Пинеля в возрасте от 18 до 40 лет. Врачи следили за их состоянием после выписки в течение года, зафиксировав проявления насильственного поведения. При этом риск агрессии увеличивался на 144 процента.

По словам ученых, результаты подтверждают негативные последствия хронического употребления марихуаны для пациентов с психическими заболеваниями. При этом связь между психоактивным веществом и агрессией сильнее, чем для алкоголя или кокаина. Исследователи отмечают, что речь идет не о корреляции, а о причинно-следственных отношениях.

Подобная связь характерна не только для пациентов психиатрических клиник, для которых зависимость уровня агрессии от марихуаны проявляется наиболее ярко. Показано, что у тех, кто постоянно употребляет каннабис, снижается нейронная активность в префронтальной коре — части мозга, которая препятствует импульсивному поведению. В результате возрастает риск агрессии