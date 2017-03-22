Российские ученые нашли замену каннабису для эпилептиков

Исследователи из МФТИ и Института теоретической и экспериментальной биофизики обнаружили, что аналоги психоактивных веществ, содержащихся в конопле (Cannabis), могут помогать против эпилепсии. Однако, в отличие от растительных каннабиноидов, эти соединения производятся самим организмом и не вызывают психотропного эффекта. Статья ученых опубликована в журнале Brain Research.

Некоторые растительные каннабиноиды, например, каннабидиол, применяются в борьбе с эпилепсией. Хотя это вещество не обладает психоактивными свойствами, в организме человека оно может превращаться в тетрагидроканнабинол, вызывающий побочные эффекты. Поэтому исследователи ищут замену соединениям, получаемым из Cannabis.

Эндоканнабиноидная система (ЭС) является естественным регулятором деятельности центральной нервной системы. Нервные клетки выпускают эндоканнабиноиды, которые воздействуют на другие клетки, тормозя передачу сигнала между ними. Таким образом, активируя ЭС, можно снизить возбуждение в тканях головного мозга, подавляя эпилептические припадки.

В исследовании ученые использовали 23 морские свинки. Они были подвергнуты нейрохирургической операции, в ходе которой в различные области мозга были имплантированы электроды, позволяющие измерять электрическую активность нейронов. Для генерации эпилептических припадков использовалась каиновая кислота, которая является мощным стимулятором центральной нервной системы. До, во время и после ее применения внутрь желудочков мозга вводились активирующие эндоканнабиноидную систему вещества AM404 и URB597.

Показано, что инъекция этих соединений смягчает изменения в электрической активности при моделировании припадков. Кроме того, активация ЭС уменьшала потерю нейронов в гиппокампе — отделе мозга, который является наиболее уязвимым для эпилепсии.