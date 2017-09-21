Марихуана оказалась причиной спонтанных оргазмов

Группа врачей из США и Нидерландов сообщили о случае спонтанного женского оргазма как побочного эффекта от употребления каннабиса. Согласно статье, опубликованной в Journal of Sex&Marital Therapy, у пациентки заподозрили синдром беспокойных гениталий (ReGS), когда возникает болезненное возбуждение половых органов. Однако результаты последующего анализа опровергли это предположение.

40-летняя женщина начала страдать от нежелательных оргазмов, которые наступали спустя некоторое время после употребления каннабиса, сопровождаемого половым контактом с партнером. Неуправляемые ощущения обычно возникали в ночное время без возбуждения или стимуляции гениталий. Они длились несколько часов и вызывали помрачение сознания и легкую амнезию, а также судороги, распространяющиеся на отдельные области тела. Женщина также испытывала легкие приступы спонтанного оргазма после употребления марихуаны, смешанной с табаком.

Специалисты определили, что симптомы не подходят ни под один из критериев ReGS, включающих в себя ощущение заполненности мочевого пузыря или сильную слабость в ногах. Кроме того, при синдроме беспокойных гениталий спонтанный оргазм не охватывает все тело, а локализуется в области половых органов. Ученые пришли к выводу, что состояние женщины было вызвано сочетанием различных факторов, в том числе сексуального контакта и влиянием каннабиса.

Вывод врачей подтверждается результатами исследований с применением функциональной МРТ, которые показали, что употребление марихуаны влияет на прилежащее ядро — зону головного мозга, активируемую эротическими стимулами. Кроме того, по словам специалистов, случай показал, что ReGS не является единственной причиной спонтанного женского оргазма.