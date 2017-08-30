Выявлен основной способ получения женского оргазма

Американские ученые под руководством Дебби Хербеник (Debby Herbenick) из Центра продвижения сексуального здоровья в Блумингтоне выявили основной способ получения сексуального удовольствия. Результаты работы, основанной на опросе более тысячи женщин, опубликованы в Journal of Sex & Marital Therapy. Об этом сообщает издание Popular Science.

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Исследователи провели анкетирование 1055 женщин в возрасте от 18 до 94 лет в июне 2015 года. Добровольцы отвечали на несколько десятков вопросов, касающихся их сексуального поведения, предпочтений, отношений, получаемого удовольствия и ощущений при стимуляции половых органов.

18 процентов опрошенных женщин сообщили, что полового акта достаточно для получения удовольствия, 37 процентов обязательно прибегают к дополнительной стимуляции половых органов. 36 процентов сообщили, что стимуляция не необходима, но она позволяет достичь сильного оргазма, а остальные 6 процентов не получают оргазма во время занятия сексом. При этом подавляющее большинство участниц анкетирования испытывали оргазм при половом акте только при воздействии на наружные половые органы.

Ранее эта же группа американских ученых опубликовала статью в PLOS One, в которой сообщалось, что во время секса следует уделить внимание поцелуям, объятиям, романтическим фразам, а также созданию соответствующей атмосферы в помещении.