Судья унюхал марихуану в носке обвиняемого

Немецкий судья по запаху определил, что обвиняемый пришел в зал заседаний с пакетом марихуаны. Об этом сообщает The Local.

Мужчину, известного как Сербухан Г., обвиняли в хранении наркотиков — в марте его поймали на переноске 14 пакетов каннабиса в носках. Во время заседания судья Корэй Фройденберг почувствовал странный запах и спросил у обвиняемого, нет ли у того при себе наркотиков. Тот ответил отрицательно.

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Тогда Фройденберг попросил полицейского, который как раз давал показания относительно мартовского задержания Сербухана, обыскать его. При досмотре у подсудимого в носке вновь обнаружился пакет «травы». Судья приговорил его к штрафу в 1,8 тысячи евро. Заседание по второму делу о марихуане будет проведено позднее.

Фройденберг рассказал, что не в первый раз обнаруживает каннабис по запаху: в 2016-м году он заметил на улице молодого человека с большим рюкзаком и почувствовал странный запах. Он рассказал полицейским о своих подозрениях, они обыскали мужчину и нашли у него «траву». Судья пояснил, что в прошлом он был прокурором и проходил курс подготовки по борьбе с наркопреступлениями.