Журналист сообщил о запахе марихуаны в раздевалке «Кливленда» после финала НБА

Из раздевалки «Кливленд Кавальерс» пахло марихуаной после второго матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом рассказал журналист The Undefeated Майк Уайз на своей странице в Twitter.

«В раздевалке "Кавальерс" был сильный аромат марихуаны. Я не знаю, кто употреблял ее там — журналист, игрок или кто-то еще», — написал Уайз.

Он сообщил, что вырос в Северной Калифорнии и на Гавайях и знает, как пахнет марихуана. «Это мог быть репортер или оператор, я никого не обвиняю», — добавил журналист.

Во втором матче финала НБА «Кливленд» в ночь на понедельник, 5 июня, проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 113:132 и уступает в серии — 0:2. Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Кевин Дюрант, набравший 33 очка и сделавший 13 подборов.

Третья встреча пройдет в Кливленде 7 июня.