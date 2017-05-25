«Лос-Анджелес Лейкерс» взял на работу бывшего тренера Ким Кардашьян

Гуннар Петерсон стал тренером по физической подготовке в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщается на сайте команды.

«Гуннар — настоящий профессионал своего дела. Мы уверены, что он поможет нашей команде выйти на новый уровень. Игроки смогут находиться в хорошей форме на протяжении всего сезона», — заявил генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

Петерсон имеет опыт работы личным тренером с несколькими спортсменами из НБА, Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Главной лиги бейсбола (MLB). Кроме того, он сотрудничал с певицей и актрисой Дженнифер Лопес, актером Дуэйном Джонсоном и телезвездой Ким Кардашьян.

В нынешнем сезоне баскетболисты «Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата заняли в Западной конференции предпоследнее 14 место и не смогли пробиться в плей-офф. В составе калифорнийской команды выступает российский центровой Тимофей Мозгов.