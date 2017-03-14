«Лос-Анджелес Лейкерс» отстранил Мозгова от игр до конца сезона

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» отстранил российского центрового Тимофея Мозгова от игр за основную команду до конца сезона. Об этом сообщает журналист американского телеканала ESPN Марк Спирс в своем аккаунте в Twitter.

Клуб принял такое решение, чтобы посмотреть на молодых баскетболистов.

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Агент Мозгова Максим Шарифьянов подтвердил эту информацию, отметив, что баскетболист не собирается покидать команду.

«По поводу смены клуба — это зависит не только от игрока, но еще от клуба. Но у Тимофея действующий контракт, он никуда не рвется. В любом случае о чем-то подробно говорить можно будет ближе к драфту, а это конец мая — начало июня», — приводит слова агента ТАСС.

В последний раз Мозгов выходил на площадку в составе «Лейкерс» 5 марта в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс». Всего в сезоне-2016/2017 на его счету 54 матча в регулярном чемпионате. В среднем за одну встречу он набирал 7,4 очка и совершал 4,9 подбора.

7 февраля Мозгов был переведен в резерв «Лейкерс». Тренер команды Люк Уолтон выразил недовольство формой россиянина и решил сделать ставку на молодых баскетболистов.

Центровой заключил контракт с командой из Калифорнии летом 2016 года. Соглашение было подписано на пять лет, в течение этого времени российский баскетболист должен заработать 64 миллиона долларов.