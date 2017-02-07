Баскетболист Мозгов переведен в резерв «Лос-Анджелес Лейкерс»

Российский центровой Тимофей Мозгов переведен в резерв клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает NBC.

30-летний россиянин не вышел на паркет в матче НБА с командой «Нью-Йорк Никс», в котором его клуб победил со счетом 121:107. Отмечается, что решение о переводе принял тренер «Лейкерс» Люк Уолтон, который недоволен формой Мозгова и считает, что игрок уже не будет прогрессировать. В клубе также считают зарплату россиянина (64 миллиона долларов за четыре года) не соответствующей уровню его игры. В команде решили сделать ставку на молодых центровых Ивицу Зубаца и Тарика Блэка.

Сам Мозгов прокомментировал свой перевод на скамейку запасных. «Прямо сейчас трудно передать, что происходит у меня в голове. У меня много разных мыслей. Были ли у меня вопросы к Уолтону по поводу решения? Много. Но все не так просто. Возможно, я должен найти какие-то ответы самостоятельно. Мне нужно время», — приводятся слова баскетболиста на странице журналиста Los Angeles Times Тани Гангули в Twitter.

Мозгов перешел в «Лейкерс» в июле 2016 года, до этого он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА.