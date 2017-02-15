«Лос-Анджелес Лейкерс» вернул Мозгова в состав

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингс» появился на площадке после трехматчевого отсутствия. Об этом сообщается на сайте НБА.

Встреча завершилась победой «Сакраменто» со счетом 97:96. Мозгов наряду с центровым «Лейкерс» Ивицей Зубацом провел наименьшее время на площадке (10 минут) среди всех игроков команды из Лос-Анджелеса. Россиянин отметился четырьмя очками и тремя подборами.

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Мозгов был переведен в резерв «Лейкерс» 7 февраля. Тренер команды Люк Уолтон выразил недовольство формой Мозгова и решил сделать ставку на молодых баскетболистов.

«Лейкерс» идут на 14-й строчке в Западной конференции, одержав 19 побед в 57 встречах. «Сакраменто» находится в шаге от зоны плей-офф (девятое место), победив в 24 матчах из 56.