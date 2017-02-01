У бывшего баскетболиста «Лейкерс» украли пять чемпионских перстней

У бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Дерека Фишера украли все его пять чемпионских перстней Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает TMZ.

42-летний Фишер рассказал полиции, что из его дома в Лос-Анджелесе были похищены драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов. Среди пропавших вещей оказались пять чемпионских перстней НБА. Полиция занимается поиском причастных к преступлению. В «Лейкерс» отреагировали на инцидент, отметив, что клуб готов обеспечить американца новыми перстнями, если пропажа не будет найдена.

Фишер пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс» (в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах). Клуб из столицы Калифорнии он покинул в 2012-м. Карьеру защитник завершил в 2014-м в возрасте 39 лет. Его последней командой была «Оклахома Сити-Тандер».