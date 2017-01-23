Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» с Мозговым в составе установил антирекорд команды

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Даллас Маверикс» потерпел самое крупное поражение в своей истории. Об этом сообщается на сайте НБА.

Команда из Калифорнии проиграла со счетом 122:73. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозговой провел на площадке почти 20 минут, набрав четыре очка, сделав восемь подборов и одну передачу. До этого матча антирекордным достижением 16-кратного чемпиона НБА являлись два поражения с разницей в 48 очков: от «Лос-Анджелес Клипперс» (94:142) в марте 2014 года и от «Юты Джаз» (75:123) в марте 2016-го.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают 14-е место, «Даллас» располагается строчкой выше.