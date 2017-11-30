В Грузии разрешили курить марихуану в целях развития демократии

Конституционный суд Грузии признал незаконным уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли. Таким образом, суд удовлетворил иск оппозиционной партии «Гирчи», требовавшей декриминализации легких наркотиков, сказано на сайте суда.

Как говорится в сообщении, «истец в своем иске пояснил, что употребление марихуаны возможно как в медицинских целях, так и с целью развлечения, что право человека самостоятельно выбирать форму разгрузки и отдыха защищено от вмешательства».

Одновременно сообщается, что ответчик — парламент Грузии — не смог предоставить доказательства того, что употребление марихуаны и конопли провоцирует людей на совершение общественно опасных деяний или употребление более тяжелых наркотиков.

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«Применять уголовное наказание с целью того, чтобы человек не нанес вред своему здоровью, представляет собой такую форму проявления государственного патернализма, которая несовместима со свободным обществом», — сказано в решении Конституционного суда.

Ранее употребление легких наркотиков в Грузии каралось штрафом или принудительными работами.

26 ноября сообщалось, что в американском штате Калифорния, где разрешили употреблять марихуану, думают над декриминализацией галлюциногенных грибов.



