Мир
 
Последние новости
В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией
Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию
Осужденный за изнасилование индиец пощупал грудь незнакомки и опять попался
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
Бензину предрекли подорожание до 50 рублей
«Шоу уникальных способностей» на Первом канале поймали на вранье
Кишиневцы проигнорировали референдум об отставке заподозренного в коррупции мэра
Популярные новости
«Шоу уникальных способностей» на Первом канале поймали на вранье
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией
Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию
Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем
Бензину предрекли подорожание до 50 рублей
Осужденный за изнасилование индиец пощупал грудь незнакомки и опять попался

Порошок, приходи

Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Легализация марихуаны в США в мейнстримовых медиа освещается в целом положительно — тысячи граждан получают рабочие места, в казну идут значительные налоговые поступления, а миллионы законопослушных американцев могут спокойно расслабиться с косячком безобидной травы. Между тем повальная легализация вывела из бизнеса традиционных поставщиков каннабиса в США — мексиканские картели, чья продукция не выдерживает конкуренции с заботливо выращенными «крафтовыми» сортами. Чтобы не терять прибыль, заграничные бандиты сосредоточились на изготовлении куда более опасных веществ — героина и метамфетамина, хлынувшего через границу и усилившего свирепствующую в США эпидемию опиоидной наркомании. «Лента.ру» уже рассказывала об этой эпидемии, а теперь решила узнать, как жадные до наживы мексиканцы подсаживают американцев на тяжелые наркотики, еще более усугубляя проблему.

«Ну выпей!» — пограничница посмотрела на 16-летнего мексиканца и показала жестом, как будто сама пьет из пластиковой бутылки с желтой жидкостью, которую подросток назвал яблочным соком. Круз Веласкес на секунду замялся, а затем сделал пару маленьких глотков. По вкусу жидкость точно не была похожа на сок.

Мексиканец на границе употребил наркотик и умер

Другой пограничник, хитро улыбаясь, пододвинул к нему вторую бутылку. Веласкес сделал еще два глотка. Через несколько минут он покрылся потом, давление резко подскочило. Мексиканец не удержался на ногах, упал. Его затрясло, он взвыл от боли, выкрикивая отдельные слова: «сердце!», «сестра!», «мой брат!». Молодого человека немедленно отвезли в больницу, где приковали наручниками к кровати. Там он и умер.

Эксперты установили, что в обеих бутылках был разведенный метамфетамин. Четыре глотка обеспечили молодого человека сотнями доз наркотика в один момент: смерти было не избежать. Гибель подростка признали несчастным случаем, пограничники продолжили работу. Семья погибшего надеется добиться справедливости в судах.

Веласкес был типичным «верблюдом», одним из тех, кого нанимают мексиканские картели для перевозки наркотиков. Статистика говорит сама за себя: если в 2011 году на американо-мексиканской границе было изъято 838 килограммов метамфетамина, то в 2015-м — почти 3 тонны. В 2010-м перехватили около 3-х тонн героина, в 2015-м — почти 7 тонн, причем 90 процентов — из Мексики.

И если в США местные умельцы готовят смертоносные порошки в кустарных условиях и передвижных фургонах — как в сериале «Во все тяжкие» — то в Мексике картели оборудуют огромные подпольные лаборатории. А старые добрые марихуановые плантации, кормившие не одно поколение бедных мексиканских крестьян, все больше уходят в прошлое.

Золотой век каннабиса

«Мне всегда нравилось это дело, марихуану растить», — рассказывал корреспонденту Los Angeles Times 50-летний фермер, прогуливаясь вдоль высоких ароматных кустов каннабиса. По его словам, четыре десятка лет маленький участок земли на гористом западе Мексики обеспечивал ему скромный, но достаточный для нормальной жизни заработок. За долгие годы фермер достиг подлинного мастерства в искусстве маскировки — запрещенная марихуана была надежно спрятана за высокими кукурузными стеблями.

Пока американская администрация вела беспощадную войну с любителями насладиться косячком, Мексика обеспечивала до двух третей всех поставок в страну травы — последний раз такой уровень был зафиксирован еще в 2008-м. Сегодня этот показатель не дотягивает и до 30 процентов.

Настоящие ценители каннабиса не покупают мексиканскую траву — коричневую, спрессованную для транспортировки, с множеством семян. Более того, признаться среди гурманов в употреблении мексиканского «стаффа» стыдно — особенно когда в легальных магазинах под яркими лампами заботливо разложены сочащиеся смолой «шишки» с манящими названиями вроде «Печеньки со сливками», «Щербет» и «Фиолетовая обезьяна». Причем каждую из них можно внимательно рассмотреть в увеличительное стекло и даже понюхать.

Не говоря уже о том, что на легальных плантациях куда выше качество продукта: в американских «крафтовых» сортах значительно больше психоактивного тетрогидраканнабинола (ТГК), чем в мексиканском ширпотребе. А если традиционный способ употребления успел надоесть, в ассортименте есть и продукты питания, насыщенные ценным ТГК.

Эффект предсказуем — перекупщики мексиканского каннабиса стали платить фермерам не 100 долларов за килограмм, как раньше, а всего лишь 30. Производство резко упало. «Если кто-то и приходить купить нашей травы, хотят взять ее совсем задешево», — жаловался LA Times Эмилио, один из производителей каннабиса.

Реклама магазина в Лас-Вегасе, где продается марихуана и товары с ее содержанием

По его словам, бизнес уже давно не такой прибыльный, но заниматься все равно больше нечем. Сам Эмилио теперь трудится поденщиком, а его жена и дочь иногда выходят на работу ухаживать за плантациями томатов в местных теплицах — инициатива по выращиванию помидоров принадлежит местным властям, которые решили помочь потерявшим доход согражданам. Выходит около 12 долларов в день, да и то в сезон. «США активно легализуют марихуану. Государство должно оказывать все большую помощь», — указывает министр сельского хозяйства провинции Синалоа, бывшей марихуановой Мекки Мексики.

Живительный порошок чудовищного криминала

«Раньше мы здесь были свободными людьми», — пожаловался корреспонденту The Washington Post Николас Бартоло, житель западного мексиканского штата Герреро. Именно там сосредоточено больше половины плантаций опийного мака, именно там зафиксирован рекордный уровень убийств — по 2200 в год.

Главари наркокартелей властвуют в Герреро как всесильные феодалы: бандиты похищают людей, убивают, выкидывая обезображенные трупы прямо на обочины. Созданные местными жителями ополчения лишь ухудшают ситуацию: крестьяне с проржавевшими дробовиками мало того что нередко вступают в перестрелки друг с другом, так еще и вымогают с проезжающих водителей деньги на обеспечение народной самообороны.

Десять лет назад жизнь в Герреро была спокойной: всем верховодил картель «Бельтран Лейва». Бандиты без помех выращивали марихуану и опийный мак, транспортировали кокаин и обеспечивали некую стабильность в регионе.

Все изменил передел наркотического рынка: в 2003-м Мексика поставляла в США лишь 10 процентов всего потребляемого кокаина, в 2013-м — в восемь раз больше. В США из-за опиоидной эпидемии — во многом вызванной тем, что врачи прописывали мощные обезболивающие — спрос на героин и кокаин резко вырос, и бизнес стал сверхдоходным.

Десятки семей решили попытать счастья, продавая гринго желанный белый порошок. «Бельтран Лейва» развалился, не выдержав конкуренции и внутреннего раскола между жаждавшими власти бандитами средней руки.

Герреро тем временем погрузился в вялотекущую гражданскую войну: героиновая лихорадка породила новые банды (подчас крошечные, например, из членов одной семьи). А банды, в свою очередь, вызвали к жизни всякого рода ополчения. Города теперь похожи на удельные княжества, где правят картели, обложив налогом все виды бизнеса.

Уже упомянутый Николас Бартоло рассказал: строительная компания, в которой он работает, должна каждый месяц платить бандитам по 300 долларов за каждую рабочую машину, будь то экскаватор или самосвал. Если не заплатить, боевики могут приехать и похитить работников или поджечь оборудование. Но и деньги не спасают: однажды картельщики просто забрали несколько грузовиков и солнечный электрогенератор: понадобились на их маковых плантациях.

Платят все: торговцы фруктами и овощами отдают по пять песо с килограмма проданных продуктов, владельцы ресторанов покупают еду только у тех поставщиков, которых им назначат героиновые короли. Порой денег не хватает: тогда вооруженные бандиты похищают гостей прямо со свадеб, учителей — прямо из школ, медсестер — из больниц. Как отмечают местные жители, при «Бельтран Лейва» такого беспредела не было.

«Лет десять назад картели платили властям, чтобы спокойно работать. Теперь все не так. Сами власти вынуждены платить картелям!» — возмущался местный бизнесмен, согласившийся поговорить с журналистами на условиях анонимности. По его словам, преступникам удалось запугать местных жителей, и это позволяет держать их в подчинении.

Иногда в дело вмешиваются военные, но ситуацию это не спасает. Так было в мае 2017-го: «ополченцы» одного из картелей захватили город Ла Гавия, потребовав выдачи Эль Текилеро, одного из местных героиновых королей. На место прибыли союзные Текилеро бандиты, началась перестрелка. За несколько часов погибли восемь человек, и наконец на место прибыла армия: сотни солдат и полицейских разоружили «ополченцев» и взяли город под контроль.

Но местные жители уже не верили центральным властям: они высыпали на улицы, жгли покрышки и поджигали автомобили. Пришлось применить слезоточивый газ.

Самый крупный игрок на наркорынке Мексики — картель «Синалоа», уцелевший после поимки его лидера «Коротышки» Хоакина Гусмана. Действует на всем тихоокеанском побережье. Когда пора собирать урожай опийного мака, грузовики с вооруженными людьми и тюками денег выезжают в сторону горного хребта Сьерра-Мадре. Там бандиты собирают опий, платят фермерам и доставляют товар в специальные лаборатории, где из него делают полноценный героин. До США оттуда, как правило, всего лишь день пути.

Героин и метамфетамин гораздо проще провезти через границу, чем марихуану: его прячут в шинах и бензобаках. Иногда наркотик находят внутри герметичных капсул в автомобильных аккумуляторах, иногда — в жидком виде в бачке омывателя. Порой «верблюды» специально пачкают машину марихуаной, чтобы собаки-ищейки клевали на эту наживку и не могли обнаружить настоящий груз.

Эпидемия

Пока в Мексике льются реки крови, поток смертоносного порошка, идущий в США, не ослабевает. Американские наркоманы все чаще предпочитают не покупать выписанный им по рецепту оксикодон — продающийся по 80 долларов за таблетку — а довольствоваться дозой героина всего за 10 долларов.

«Применение героина выросло в США и среди мужчин, и среди женщин, во всех возрастных группах и независимо от уровня достатка», — сухо говорится в отчете системы Центров контроля и профилактики заболеваний.

По данным медиков, с 2010-го число умерших от передозировки героина увеличилось вчетверо. В отчете отмечается и одна из причин столь трагической статистики: четыре из пяти всех новых героиновых наркоманов стали жертвами зависимости благодаря американским врачам.

В начале XXI века медики расширили список показателей жизненно важных функций — того, что у пациента узнают при каждом визите во врачебный кабинет. Изначально их было четыре: температура, пульс, давление и частота дыхания. Добавили боль, которая оценивается по ощущениям пациентов.

Стоило кому-либо из больных пожаловаться на неприятные ощущения, и ему запросто выписывали сильнейший анальгетик. Боль уходила, и пациенты испытывали своеобразную эйфорию. Но со временем таблетки теряли эффективность, и врач выписывал более сильную дозу.

Когда рецепты кончались, уже подсевший на опиоиды пациент искал новый способ получить кайф. Сформировался целый черный рынок: таблетки воровали, перепродавали, искали нечистых на руку врачей, готовых выписывать желанные препараты по первому требованию. Их кабинеты стали называть «таблеточными мельницами».

Такие «мельницы» стали настоящим бичом здравоохранительной системы США: хотя нарушителям давали тюремные сроки (в августе 2017-го 93-летний медик, например, получил 10 лет), проблема осталась. Государственные учреждения даже публиковали инструкции вроде «как понять, что около вас работает "таблеточная мельница"».

Рано или поздно в бесплодной охоте за фабричными таблетками жаждущий очередной дозы наркоман понимает: у дилера в переулке «стафф» гораздо дешевле, и становится постоянным клиентом мексиканских наркобаронов. Те на территории США предпочитают сбывать товар рукам местных бандитов, потворствуя криминалу.

Мексиканцы, ощутив резкое увеличение спроса, попытались соответствовать требованиям времени. Раньше они поставляли в США товар, известный как «мексиканская смола» — темно-коричневую смолистую массу. Его активно употребляли на западном побережье США. На восточном побережье предпочитали «белого китайца» — опиоидный синтетический наркотик, разновидность фентанила, в несколько сотен раз сильнее героина. Его поставляли из Китая в начале 2000-х.

Рецепт из КНР усовершенствовали мексиканские товарищи, достигнув 98-процентной чистоты, и практически полностью вытеснили китайцев и колумбийцев с рынка как обычного героина, так и синтетического фентанила.

Мексиканцы демпингуют: килограмм их героина на 5-10 тысяч долларов дешевле азиатского продукта, который к тому же менее качественный.

Нескончаемый поток добытого кровью «товара» идет через границу, оставляя за собой горы трупов. Особенно опасен фентанил, однократную дозу которого трудно рассчитать из-за его чрезвычайно сильного воздействия. 16 ноября, например, убиравшая за потерявшим сознание от передозировки сыном женщина скончалась, лишь прикоснувшись к смертоносному порошку.

Ситуация и правда аховая: в 2016-м, например, от передозировки погибли 64 тысячи человек — в два раза больше, чем в 2015-м. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, но реального плана решения проблемы нет. Более того, задуманная нынешним президентом Дональдом Трампом реформа здравоохранения лишь усложнит наркоманам доступ к программам реабилитации.

Пока правоохранители и ученые ломают голову, как справиться с обрушившейся на американцев героиновой лавиной, а мексиканские картели богатеют, граждане США гибнут десятками тысяч. Неспроста еще в начале 2017-го глава антинаркотического ведомства США Чак Розенберг безжалостно констатировал: «Иногда мы используем слова типа "беспрецедентный" и "эпидемия" не совсем верно. Но это по-настоящему беспрецедентная эпидемия».

Алексей Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убиравшая за сыном-наркоманом мать умерла от передоза
Другие материалы рубрики
Мир00:0313 ноября

Кровавая ривьера

Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
01:42Сегодня

Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку

10:4419 ноября

Французский полицейский расстрелял шесть человек

16:1319 ноября

В Зимбабве занялись импичментом Мугабе

Мир00:0210 ноября

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
02:57Сегодня

В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией

08:1519 ноября

Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве

13:3317 ноября

Колумбийская учительница ставила школьникам оценки за секс

Мир00:0116 ноября
Роберт и Грейс Мугабе

Дедушка старый, ему все равно

Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
07:1519 ноября

Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin

06:0219 ноября

В Голливуде полицейские раскопали 20 дел о сексуальном домогательстве

11:4417 ноября

Госдеп назвал места будущих терактов в Европе

Россия
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Московских гаишников обвинили в попытке задушить пешехода
Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в ЯлтеВ память об империи
Зачем Путин открыл монумент императору в Крыму
Полицейские впятером изловили «краснодарского Ямакаси»
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Все материалы
Мир
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
В Зимбабве занялись импичментом Мугабе
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Саакашвили припугнул украинские власти «часом икс»
Иранцы устроили набег на заправку под Киевом
У украинского мэра нашли российское гражданство
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Последнего подручного Саакашвили избили
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Все материалы
Силовые структуры
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сторонника Мальцева уличили в ношении поддельного крапового берета
Кадыров доложил о ликвидации в Чечне «псов ада»
Раненных на вечеринке измайловской ОПГ бойцов поощрят
Росгвардия ответила на обвинения в причастности к перестрелке в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Ученые определили влияние собак на здоровье людей
Сила в деньгах
Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаСтоны снова в моде
Слезы Шараповой, роды Серены и триумф Надаля — итоги теннисного сезона
Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией
Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз
Боксер нокаутировал соперника первым ударом в чемпионском бою
Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей
Все материалы
Культура
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем
Арнольд ШварценеггерКислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
ТНТ откажется от зарубежного кино
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Журналистку РЕН ТВ побили во время съемок в Москве
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
«Кабриолет Жукова» выставили на продажу за 45 миллионов рублей
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы