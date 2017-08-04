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Американская наркотическая чума

Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

В США свирепствует невиданная по своему размаху эпидемия — американцы массово подсаживаются на опиоидные наркотики. Каждый день от передозировки умирает почти 150 человек: больше, чем от огнестрельных ранений и ДТП. Причем виновниками новой американской «чумы XXI века» часто оказываются врачи. Они, желая умаслить пациентов, раздают рецепты на мощные обезболивающие направо и налево — что для многих граждан страны становится первым шагом к зависимости. «Лента.ру» попыталась понять, почему проблема достигла ужасающих масштабов и что намерены предпринять власти.

Удаление зуба мудрости не предвещало ничего плохого. 24-летний программист Эдди знал, что идет к хорошему врачу в респектабельную клинику. Процедура, однако, получилась достаточно неприятной: чтобы распухшая челюсть не ныла, доктор выписал пациенту обезболивающие таблетки. На этикетке значилось: «Викодин».

«Мне сразу понравился кайф, который я получил после того, как принял их. Но таблетки закончились за пару недель, история забылась», — вспоминает Эдди. Все изменилось спустя некоторое время. «Однажды я тусил с друзьями, — продолжает Эдди. — Кто-то растолок несколько таких же таблеток и употребил их. Я не хотел пробовать, но друзья уговорили». Уже через пару дней он принимал дозу каждые полчаса и не мог представить свою жизнь без наркотиков.

«В конце концов я потерял работу и жил на "вписке" у друзей. Денег не было, я начал красть вещи у родных. Когда стащил ноутбук у сестры, она сказала: или я иду к врачам, или она сдает меня в полицию», — рассказывает Эдди. Сейчас он проходит длительный курс реабилитации и надеется вернуться к нормальной жизни, хотя успех терапии не гарантирован.

Докатились

«Господин президент, истоки этого кризиса находятся в нашей здравоохранительной системе», — говорится в предварительном отчете, представленном президенту США Дональду Трампу особой комиссией по борьбе с эпидемией опиоидной наркомании. По версии экспертов, изредка сильные анальгетики выписывают наркоманам за деньги, но чаще всего врачи делают это из-за недостаточной квалификации, насмотревшись рекламы «эффективных и безопасных» средств.

В американских врачебных кабинетах пациентов почти всегда просят рассказать о своей боли и оценить ее силу по шкале от 1 до 10. Эту систему ввели в начале 2000-х. Тогда Объединенная комиссия (союз более 21 тысячи организаций здравоохранения) призвала расширить список показателей жизненно важных функций — значений, по которым можно судить об общем состоянии организма или о том, как идет выздоровление.

Изначально их было четыре: температура, пульс, давление и частота дыхания. По решению комиссии туда добавили боль: она, в отличие от остальных показателей, оценивалась по ощущениям пациентов. «У меня были больные с очевидной чудовищной болью, которые оценивали ее как 7 из 10. А были те, кто непринужденно чатился на смартфоне и говорил: "15 из 10!" Снять боль надо в обоих случаях, но часто приходится гадать с нужной дозировкой», — рассказывала врач Кейви Скраггс в интервью Huffington Post.

По ее словам, проблема и в том, что врачи стремились не просто ослабить боль, а снять ее полностью. «Не нужно подавлять боль до конца: необходимо лишь уменьшить ее, дать пациенту возможность быть продуктивным членом семьи и общества», — пояснила она.

Однако далеко не все коллеги Скраггс с ней согласны. Как показывают исследования, за последние 18 лет американцы не стали больше страдать от боли, однако число выписанных врачами анальгетиков увеличилось в четыре раза. Граждане страны потребляют 80 процентов всех легально изготовленных опиоидных анальгетиков.

Тому способствовала, в том числе, система оценки эффективности больниц, во многом опирающаяся на мнение пациентов. Для многих из них избавление от боли любой ценой — даже в ущерб здоровью — повод похвалить работу врача.

Ущербность такого подхода доказана научно: доктор Джошуа Фентон установил: наиболее довольные пациенты чаще недовольных попадали в больницы повторно, на них тратилось больше денег, и все равно они чаще умирали.

Нередко палки в колеса желающим избавиться от зависимости вставляют их собственные страховые компании: полис порой дает возможность израсходовать тысячи долларов на анальгетики, но не позволяет потратить в разы меньшие суммы на визит к врачу-наркологу.

«Каждые три недели Америка теряет столько людей, сколько погибло во время терактов 11 сентября [2001 года]», — мрачно резюмировали нынешнее положение эксперты президентской комиссии.

Чумные доктора

«Каждый американец должен осознать простую истину: если эта чума еще не затронула вас или вашу семью, то это лишь вопрос времени. Исправить ситуацию можно только решительными и скоординированными действиями», — утверждают авторы доклада.

Предлагается ряд мер, которые можно условно разделить на две части: помощь и реабилитация тем, кто уже «подсел» на запрещенные вещества, и профилактика новых случаев. Уже зависимым поможет разрешение штатам лечить наркоманов за счет федерального центра — это снизит нагрузку на региональные бюджеты и позволит добиться единых стандартов помощи на территории всей страны.

Следует запретить страховщикам дискриминировать наркоманов и платить им меньше, чем другим пациентам. Средства от передозировки — например, налоксон — предлагается дать каждому полицейскому и продавать в уличных автоматах —
наподобие тех, что торгуют презервативами.

Отдельная мера — борьба с нелегальными наркотиками, к которым часто прибегают больные после отказа врачей выписывать новые рецепты. Например, купленный у дилеров фентанил способен мгновенно убить неопытного наркомана. Мощный поток синтетических наркотиков идет из Китая, запрещенные вещества часто пересылаются обычной почтой. Чтобы перекрыть этот канал, деньги на установку чувствительных детекторов выделят и силовикам, и федеральной почтовой службе. «Это должно стать одним из важнейших пунктов отношений с КНР. На кону жизни американцев и национальная безопасность», — подчеркивают авторы доклада.

Чтобы следующие поколения американцев не попали в зависимость от запрещенных веществ, необходимо провести масштабную информационную кампанию среди врачей и медработников, а также разработать стандарты назначений тех или иных анальгетиков. У докторов всегда должна быть информация, страдает ли их пациент наркотической зависимостью и не пытается ли получить у них обезболивающее обманным путем.

«Наша страна нуждается в вас, господин президент. Мы знаем, что для вас важна эта проблема. Мы уверены, что вы используете данную вам власть для решения проблем нашей страны», — резюмируют эксперты комиссии. Финальный отчет с подробными рекомендациями они обещают представить позже — а пока по 142 американца в день продолжат умирать.

Алексей Наумов

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